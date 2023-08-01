حالة الطقس ونسب الرطوبة المتوقعة خلال أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد في نسب الرطوبة، موضحة أن شهر أغسطس يشهد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي 1 لـ 2 درجة مئوية، وسيتخلله موجات شديد الحرارة ولكن لم تكن بنفس الاستمرارية التي كانت في يوليو.

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وأضافت غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أن الأجواء الحارة الرطبة مستمرة في شهر أغسطس، لذا يجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية، واتباع التعليمات حفاظًا على الصحة العامة ولتجنب الوعكات الصحية الناتجة عن الحر الشديد.

ونصحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة تناول قدر كبير من الماء والمرطبات والسوائل، وارتداء غطاء الرأس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 39

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45