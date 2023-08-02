تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 فيشهد العديد من المواجهات في مختلف الملاعب حول العالم، فيلتقي الهلال السعودي والوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بالإضافة الى اللقاء الودي بين ليفربول وبايرن ميونخ على استاد سنغافورة الوطني.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

يلتقي السد القطري بنظيره أهلي طرابلس فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة SSC HD

كما يواجه الهلال السعودي نظيره الوداد الرياضي فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة SSC HD

ويعلب الشرطة العراقي أمام الإتحاد السعوديفى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC HD

ويتقابل الترجي التونسي مع الصفاقسي فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC HD

مواعيد مباريات جولة أبطال كرة القدم والقنوات الناقلة

تقام مباراة بين ميلان وبرشلونة فى تمام الساعة 6 صباحًا عبر قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب الأرجنتين ضد السويد فى تمام الساعة 10 صباحًا - beIN Sports 1 HD Premium

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا ضد إيطاليا فى تمام الساعة 10 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium

ويلعب منتخب جامايكا ضد البرازيل فى تمام الساعة 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

ويخوض منتخب بنما مباراة أمام فرنسا فى تمام الساعة 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد المباريات الودية اليوم

يلتقى آرسنال ضد موناكو فى تمام الساعة 8 مساء

ويلعب بايرن ميونخ أمام ليفربول فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا - LFC TV