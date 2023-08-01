ليفربول يتمسك بضم نجم ساوثهامبتون

يواصل ليفربول الإنجليزي تمسكه بضم لاعب وسط ساوثهامبتون الإنجليزي، روميو لافيا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتقدمت إدارة ليفربول بعرض جديد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفض العرض الأول من جانب ساوثهامبتون، حيث يرغب الأخير في الحصول على مقابل مادي أعلى من المعروض من قبل الريدز.

لافيا

ويبحث ليفربول عن التعاقد مع لافيا من أجل تدعيم مركز خط الوسط خلال الموسم الجديد، بعد رحيل جوردان هندرسون، وفابينيو.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن ليفربول قدم عرضًا جديدًا بـ 41 مليون جنيه إسترليني، لكن ساوثهامبتون يريد 50 مليون.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن عرض الريدز الأول كان 34 مليون جينه إسترليني، بجانب 4 مليون أخرى كمتغيرات.

أرقام روميو لافيا مع ساوثهامبتون

نجح ساوثهامبتون في الحصول على خدمات لافيا في صيف 2022، بـ 11.7 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض روميو 29 مباراة مع ناديه الإنجليزي، بدأ خلال 26 لقاء كأساسي، حيث سجل هدف ولم يصنع أي أهداف، بينما تلقى 9 بطاقات صفراء.