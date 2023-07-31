كلوب يعلق على تعاقد ليفربول مع مبابي:"نضحك على ذلك"

رد يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، على أنباء تعاقد فريقه مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أكدت في وفت سابق أن رجال أعمال ورعُاة تابعين لليفربول الإنجليزي ينون التعاقد مع مبابي مفاجأة قوية لعشاق الريدز.

كلوب: الظروف المالية لـ ليفربول لا تناسب مبابي

تحدث يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية، بعدما سئُل عن أنباء تعاقد ليفربول مع مبابي: "نضحك على ذلك".

وتابع: "أقول إنني أعتقد أنه لاعب جيد حقًا، ولكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق".

وأكمل: "لا أريد إفساد تلك القصة الآن، ولكن لا يوجد بخصوص ذلك الأمر على حد علمي".

وأختتم كلوب تصريحاته: "من المحتمل أن يكون شخص ما من النادي يُعد شيئًا ويريد مفاجأتي، لكن هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا، ستكون هذه هي المرة الأولى".

وكان باريس سان جيرمان قد أعطى الضوء الأخضر لمبابي من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ اللاعب إدارة البي أس جي في عدم تجديد تعاقده لموسم أخر، ليرحل عقب انتهاء عقده والمقرر له الصيف المقبل.

ويعد ريال مدريد أحد أبرز الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات النجم الفرنسي، كما أن الأخير أبدى رغبة قوية في الانتقال للملكي.