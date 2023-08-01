كلوب يكشف قادة ليفربول خلال الموسم الجديد.. صلاح بينهم

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن قادة الفريق خلال الموسم الجديد، بعد رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد كلوب عن أن هناك مجموعة من القادة والتي تضم فيرجيل فان دايك وأرنولد روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح، مشيرًا إلى أن الخماسي يمتلك إمكانات القائد.

تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز، حيث قال: "مجموعة القيادة ستكون الخماسي، الأتي:فيرجيل فان دايك وأرنولد وروبرتسون وأليسون وصلاح، ولديهم جميعًا إمكانات القائد. سيكون للخماسي دور مهم جدًا".

وتابع المدرب الألماني تصريحاته: " فان دايك يبحث عن أن يكون قائدا، وهو قائد، يجب أن يتقدم خطوة للأمام (في ترتيب القادة)، مثلما يجب أن نتقدم جميعًا، أنا متأكد تمامًا أنه يشعر بالفخر والشرف، كما أعتقد أنه القرار المنطقي".

وأكمل: "ترينت مستعد كي يكون قائدًا للفريق، إنه من أبناء النادي، وتطور كثيرًا كلاعب وشخص، أردته أن يكون في هذا الدور".

وأردف كلوب تصريحاته: "روبرتسون لا يمكن تجاهله في مجموعة القيادة لأنه قائد بالفطرة. روبو لديه بعض خصائص ميلنر التي جلبها إلى الفريق، مثل انضباطه. وهو قائد منتخب إسكتلندا، لذلك يعرف كيفية التعامل مع مختلف الحالات".

وتابع: "إذا كانت الأمور على ما يرام في الملعب، فلا يحتاج أحد إلى مجموعة القيادة، لكن نحتاج إليها في اللحظات التي ليست كما نريد بنسبة 100%".

وأردف: "أليسون في غرفة الملابس مهم جدًا، لأنه هادئ وإذا قال شيئًا، فالجميع يستمع له، لذلك هذا مهم من وجهة نظر القائد.. إنه قائد بالفطرة".

وواصل: "الشيء نفسه بالنسبة لصلاح، قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي، لكن المهاجمين مختلفون، يجب أن يكونوا كذلك.. نحن جميعًا نستفيد من ذلك. لذا نحتاج إليه كنموذج يحتذى به".

واستطرد: "نحتاج لمو باعتباره الشخص الذي يقود المجموعة.. إنه الأول في الضغط والأول في كل هذه الأشياء على الملعب. وخارج الملعب، هو ذكي والجميع يحبه، الجميع يريد أن يكون بجانبه، لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

مأختتم المدرب الألماني تصريحاته: "أعتقد أن الثلاثة الأوائل مناسبون بشكل أفضل لجميع مهام قائد ليفربول، ويمكن للاثنين الآخرين أن يصبحا كما كانا دائمًا