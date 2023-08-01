ثروت الخرباوي يكشف الدول التي سينتقل لها عناصر الإخوان بعد تركيا (فيديو)

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الإخوان سيظلوا يتنقلون من بلد إلى أخرى ويتوهون في الأرض.

الإخوان يبحثون عن ماليزيا والبرازيل للذهاب إليها

وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإخوان يبحثون عن ماليزيا والبرازيل للذهاب إليها والهرب، مسيرا إلى أن الإخوان يقومون الآن بعمل مفاوضات مع سلطات بروناي السلطان حسن البلقية للذهاب لها.

وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الإخوان يعييشون في أساطير في غاية الغرابة، مضيفا أن المرأة الاخوانية لها سطو كبير على الرجال.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان عملوا دولة داخل دولة في رابعة العدوية، لافتا إلى أنهم روعوا السكان وهددوا الشعب المصري في محيط رابعة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمكنت من التخلص من هذا الإرهاب، لافتا إلى أن الإخوان الإرهابيين كانوا يريدونها دولة داخل دولة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاحتلال رابعة العدوية، ونقلت كل عناصرها لاحتلال رابعة، وقنوات الإخوان كانت تروج للأكاذيب والتحريض ضد الوطن.

الإخوان وضعت قائمة تضم 42 شخصية ممنوعين من السفر



وأكد أحمد موسى أن الإخوان وضعت قائمة تضم 42 شخصية ممنوعين من السفر وكان اسمه ضمن القائمة، مضيفا أن المجرم عاصم عبدالماجد هدد بقتل الشعب المصري من على منصة رابعة.

وأضاف أحمد موسى، أن رجال الشرطة حرروا ميدان رابعة من احتلال الإخوان، متابعا أن جماعة الإخوان ضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الإخوان خرجت من الممر الآمن بميدان رابعة المسلح مرتدين النقاب وحلقوا الذقون، مستدركا أن الإخوان ادعت نزول سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة.