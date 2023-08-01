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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مغنية تعتدي على جمهورها وتضربهم بالميكروفون .. فيديو

مغنية الراب الأميركية
مغنية الراب الأميركية كاردي بي

أقامت مغنية الراب الأميركية كاردي بي، حفلا موسقيًا في ولاية بلاس فيغاس، ووسط حالة من انسجام الجمهور مع أغاني كادري، رمت أحد الحاضرات مشروبًا كانت تتناوله، لترد بإلقاء ميكروفون عليها.

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اعتداء مغنية أمريكية على جمهورها 

وتدلاول رواد مواقع تواصل الاجتماعي، فيديو يوثق اعتداء المغنية الأمريكية على جمهورها،  برمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.

 

اعتذار بعد الاعتداء 

 

وتقدمت كاردي بي بالاعتذار بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال المايكروفون شخصاً آخر من الحاضرين بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

 

الضحية تتقدم ببلاغ للشرطة 

 

وذكرت شرطة لاس فيغاس، بأن سيدة تواصلت تقدمت ببلاغ تفيد بتعرضها للاعتداء، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة في حدث غنائي في 29 يوليو 2023 في مجمّع 3500 من شارع لاس فيغاس بولفارد، وخلال حفلة موسيقية، أصيبت بأداة أُلقيت من على المسرح".

 

ولم يذكر بيان الشرطة اسم كاردي بي، إلا أن التاريخ والمكان المذكورين يتطابقان مع حفلتها.

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