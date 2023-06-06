تايلور سويفت حديث السوشيال.. ابتلعت حشرة خلال غنائها

تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت، التريند بعد تعرضها لموقف محرج في منتصف عرضها الأخير في شيكاغو، أثار قلق جمهورها عليها.

تايلور سويفت

حيث ابتلعت تايلور سويفت حشرة عن طريق الخطأ، ما دفعها للتوقف عن الغناء للحظات.

وتوقف حفلها الموسيقي لدقائق على مسرح سولجر فيلد في شيكاغو.

تايلور سويفت

وكان ظهر الارتباك على تايلور فجأة أثناء غنائها، لتخبر بعد ذلك جمهورها بأنها ابتلعت الحشرة.

ووصفت سويفت الحادث بأنه محرج جداً، ومازحت جمهورها قائلة: "إنها لذيذة، لا بأس كل شيء على ما يرام".

وكانت توقفت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، عن الغناء أكثر من مرة خلال حفل أحيته ضمن جولتها العالمية Eras، بسبب تعرض أحد جمهورها للمضايقة من قبل رجال الأمن في الحف.

ووثق مقطع عرضته فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، لحظة توقف تايلور سويفت عن الغناء للتدخل من أجل إنقاذ أحد معجبيها من موقف تعرض له.

وظهرت تايلور سويفت في المقطع، وهي تشير باستمرار إلى خارج الكواليس، حيث أشارت إلى رجال الأمن لوقف ما يفعلونه، ولكنهم لم يستجيبوا كما يبدو، لتصرخ على أحد أفراد الأمن وتنهاه عن مضايقة الجمهور.

بداية تايلور سويفت الفنية

وولدت تايلور أليسون سويفت في 13 ديسمبر هي مغنية بوب كنتري و كاتبة أغاني أمريكية.

وفي 2006 أطلقت أول أغانيها المنفردة Tim McGraw و التي وصلت إلي المركز السادس في تقييم مجله Billboard لموسيقى الريف.

و في أكتوبر من نفس العام أطلقت أول ألبوم لها و يحمل أسمها ألبوم لها و يحمل أسمها و الذي تمكن من حصد 6 أماكن في قائمة Billboard 200 لأغاني الريف.

وقامت صحيفة نيويورك تيامز بالثناء علي تايلور و وصفها بأنها "واحدة من أفضل كتاب أغاني بوب، و أكثر كتاب موسيقى الريف واقعية كما أنها علي دراية و أتصال بنفسها الداخلية أكثر من كثير من البالغين".

وكان أكبر تأثير علي تايلور في أدائها و أعمالها قادما من شنايا توين مغنية الريف المشهورة، ثم يلي هذا التأثير من المغنية لي أن ريميز، علي الرغم من أن جدتها كانت مغنية في الأوبرا، لكن تايلور اتجهت أكثر إلي الموسيقي الريفية و الأغاني التي تحمل ذاك الطابع. كما تعلقت بشدة بأسولب باستي كلين و دولي باترون في عمرا مبكر.

تأكيد علاقة تايلور سويفت ومات هيلى بعد رصدهما معاً

وفي سياق آخر، كشفت التقارير العالمية مؤخرًا خلال أكثر من موقع عالمي عن دخول تايلور سويفت في علاقتها الرومانسية الجديدة مع مات هيلى، وذلك بعد مرور شهر واحد على إعلانها عن الانفصال مؤخرًا عن جو ألين بعدما استمرا معًا لمدة ست سنوات، كونا فيها ثنائيًا بارزًا.