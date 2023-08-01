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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

تعرضت تركيا، لهزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وضرب الزلزال، محافظة قونية على عمق 7.24 كم تحت سطح الأرض.

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زلزال تركيا 

وتعرضت تركيا لزلزال قوي،أمس الإثنين، في الساعة 18:23 بالتوقيت المحلي لتركيا، حسبما أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا.

 

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع على عمق 8.5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

 

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يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

 

وشعر السكان بالزلازل في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

 

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد قتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

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