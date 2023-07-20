زلزال يضرب إيران بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزل بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، مدينة بهشهر الواقعة في شرق محافظة مازندران شمالي إيران، وشعر به أهالي مدينة ساري الواقعة وسط مازندران، وفق روسيا اليوم.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأن هذا الزلزال حدث على عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، ومن شدّته شعر أهالي مدينة "ساري" الواقعة وسط مازندران بالاهتزازات.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام هيئة الطوارئ بمحافظة مازندران حسين علي محمدي، صحة خبر وقوع الزلزال، مشيرا إلى أنه لم ترد بعد، أي تقارير حول الأضرار التي نجمت عن هذا الحادث.

وفي الأول من يوليو الجاري، ضرب زلزال أيضا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وقالت وسائل إعلام محلية حينها إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.