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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كيكة الفراولة بالزبادي بمذاقها الرائع

كيكة الفراولة بالزبادي
كيكة الفراولة بالزبادي

كيكة الفراولة بالزبادي من أطيب الحلويات التي يمكن صنعها، أعدي تحلية ولا أروع من مذاقها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير  كيكة الفراولة بالزبادي الهشة والطيبة

كيكة الفراولة بالزبادي


مقادير كيكة الفراولة بالزبادي


- الفراولة : 400 غراماً (مقطعة قطع صغيرة)
- سكر : كوب
- زبادي : نصف كوب
- طحين : نصف كوب
- البيض : 1 حبة
- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة

كيكة الفراولة بالزبادي

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
ادهني صينية فرن صغيرة بالسمن والطحين.
في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشاً.
أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق، ثم اسكبي الزبادي مع الخفق باستمرار.
أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والملح وقلبي المزيج جيداً.
اسكبي المزيج في الصينية المحضّرة.
في وعاء جانبي، قلبي الفراولة مع السكر، ثم وزعيها على وجه الكيك وأدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.

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