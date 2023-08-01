كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بخطوات سهلة وسريعة

كيكة الشوكولاتة بالمايونيز من أشهي وصفات الكيكات الطيبة بنكهة الشوكولاتة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها المايونيز، وتمتعي بطعمها الغني واللذيذ.

كيكة الشوكولاتة بالمايونيز



مقادير كيكة الشوكولاتة بالمايونيز

- مقادير الصوص :

كريمة : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)

حبيبات الشوكولاتة : كوب

- دقيق : 2 كوب

- سكر : كوب

- بودرة الكاكاو : 6 ملاعق كبيرة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- المايونيز : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

كيكة الشوكولاتة بالمايونيز

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة دقيق.

اخلطي الدقيق مع السكر والكاكاو البودرة والبيكنج صودا في وعاء.

أضيفي الماء والمايونيز والفانيليا واخفقي المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

صُبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

لتحضير الصوص: سخني الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبداً بالغليان من الأطراف.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي حتى تذوب وتتمازج مع الكريمة.

صبي الصوص فوق الكيك وقطعيه وقدميه.