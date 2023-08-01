توخيل: انتقال ماني للنصر محزن ورحيله الحل الأفضل

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق نادي بايرن ميونيخ عن انتقال ساديو ماني لنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليعبر عن حزنة الشديد باقتراب رحيل اللاعب عن العملاق البافاري.

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تصريحات توخيل عن رحيل ماني ولاعب النصر يرد

أعرب الألماني توخيل عن حزنه من رحيل ساديو ماني لأن الأمور لم تسر على ما يرام، وخضع اللاعب للفحص الطبي مساء امس الإثنين في دبي تمهيداً للانتقال لنادي النصر.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "لم نتمكن من استغلال قدرات ساديو ماني بالحد الأقصى، وكان هذا عملي لكن في هذة الحالة فإن رحيله الحل الأفضل".

أضاف توما توخيل: " تعانقنا طويلا لكننا نعلم في الوقت ذاته بأن رحيله هو الحل الأفضل بعدما أكد ماني أنه لم يكن راضيًا عن رحيله عن العملاق البافاري، مشددًا بأنه يشعره بالألم".

اختتم توماس توخيل تصريحاته عن ماني مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع، لكن من الجانب الأنساني كانمت تربطني علاقة جيدة بماني وستبقى كذلك".

وقال ساديو ماني ردًا على توماس توخيل: "أتفهم شعوره تمامًا بأنه مجروح، ولن أكون سعيدًا لو حث معي الأمر نفسه".

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