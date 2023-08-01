نونو سانتو يحدد بديل طارق حامد ضد الشرطة بالبطولة العربية

حدد المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي بديل المصري الدولي طارق حامد، والذي من المقرر أن يشارك في مركز وسط الملعب ضد نادي الشرطة العراقي بالجولة الثالثة.

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أكد نونو سانتو مدرب الاتحاد أنه لن يغامر بوضع طارق حامد في التشكيل الأساسي، وقرر خروجه من قائمة اللقاء نهائًا.

بديل طارق حامد ضد الشرطة العراقي

حدد نونو سانتو بديل طارق حامد واستقر على وضع نجولو كانتي من بداية اللقاء في مركز الوسط، على أن يكون سلكان الفرحان على مقاعد البدلاء.

كان سلطان الفرحان قد نزل بديلًا لـ طارق حامد في مباراة الصفاقسي التونسي الماضية، وشارك في الدقيقة 45 بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي المصري.

من المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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