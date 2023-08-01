نونو سانتو يعلق على إصابة طارق حامد: "موسفة للغاية"

علق نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على الإصابة الخطيرة التي تعرض لاعب الفريق طارق حامد، خلال مباراة الصفاقسي التونسي، ضمن الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان طارق حامد قد أصيب في الوجه بعد التدخل القوي من لاعب الصفاقسي حسين علي، مما أدى إلى خروجه على الفور واجراؤه عملية جراحية ناجحة، بينما حصل لاعب الفريق التونسي على كارت أحمر مباشر.

وأكد سانتو أن إصابة حامد مؤسفة للغاية، مشيرًا إلى أنه ينتظر تعافي اللاعب من الإصابة، بعدما اجرى عملية جراحية.

ويعتبر المدرب البرتغالي طارق حامد أنه لاعب استثنائي على الروح والأداء القوي الذي يقدمه مع النمور طيلة الفترة الماضية.

تصريحات سانتو

تحدث سانتو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشرطة العراقي، والمقرر لها غدًا، حيث قال: "إصابة طارق حامد في المباراة الماضية مؤسفة للغاية".

وأكمل: "نحن سننتظر حتى يتعافى تمامًا بعد إجراء العملية الجراحية، هو لاعب استثنائي في الفريق".