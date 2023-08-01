إقبال كبير على جناح جامعة النيل الأهلية بمعرض EDUGATE التعليمي الدولي

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن جناح الجامعة في معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي في نسخته الـ 13 شهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في التعرف على جامعة النيل الأهلية وكلياتها وبرامجها التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعة.

وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية إلى استمرار استقبال جناح الجامعة للطلاب الزائرين لمعرض ومنتدى EDUGATE وجناح الجامعة خلال الأيام الماضية وحتى الساعات الاخيرة من نهاية المعرض بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023.

وأعلن رئيس جامعة النيل الأهلية تقديم الجامعة خصم 10% على رسوم السنة الدراسية الأولى لأول 100 طالب متقدم للالتحاق بالجامعة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال، من خلال المعرض، ومؤكدا على أن مشاركة الجامعة في المعرض جاءت للتعريف بكلياتها وتخصصاتها المتميزة وبرامج التبادل الطلابي والمراكز البحثية والمنح الكاملة أو الجزئية، حيث تضم الجامعة 4 كليات وهم، إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة لديها أكثر من 15 شراكة مع جامعات دولية، حيث توفر برامج التبادل والدرجات المزدوجة للطلاب منظور عالمي وخبرة تعليمية وحياتية دولية قيمة، كما ان الجامعة تضم 7 مركز بحثية وتدريبية يتمتع من خلالها الطالب بفرصة العمل في المشاريع المتطورة والمساهمة في تطوير المعرفة في مجالهم، ولدى الجامعة أكثر من 200 بحث علمي منشور تم إعداده بواسطة طلاب الجامعة، كما تعمل الجامعة على إتاحة التعليم ذي المستوى العالمي لمن لديهم القدرة على التفوق ويتضح ذلك من تقديم الجامعة لأكثر من 380 منحة دراسية ممولة بالكامل أو جزئية، وتضم الجامعة 5 حاضنات للشركات الناشئة وتقدم هذه الحاضنات الموارد اللازمة لمساعدة الطلاب على بدء مشاريعهم الخاصة او انشاء شركاتهم الناشئة، وتضم الجامعة أكثر من 30 مختبر عالي التقنية والذي يمكن الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهارات الطلاب ومواكبة آخر التطورات في السوق العالمي.

نبذة عن جامعة النيل الأهلية

يذكر أن جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة إفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الأهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين أهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في أهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة النيل الأهلية توفر فرصًا تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة، كما أنها الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.

