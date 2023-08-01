اعتماد جدول امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

تنطلق امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 يوم السبت 19 أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء 29 أغسطس ٢٠٢٣.

فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023:

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءًا من يوم الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.



نتيجة الثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81%.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.

وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق المواد جاءت كالآتي: اللغة العربية 4049 طالبًا، واللغة الأجنبية الأولى 6131 طالبًا، واللغة الأجنبية الثانية 159703 طلاب، والكيمياء 38715 طالبًا، والأحياء 17313 طالبًا، والجيولوجيا 16851 طالبًا، والفيزياء 13985 طالبًا، والرياضة التطبيقية 4683 طالبًا، والجغرافيا 18956 طالبًا، وعلم النفس والاجتماع 14352 طالبًا، والتاريخ 1801 طالبا، والفلسفة والمنطق 26258 طالبًا، والرياضيات البحتة 1548 طالبًا.