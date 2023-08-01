طارق العشري يعلن موقفه من رحيل مابولولو عن الاتحاد السكندري

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه يرفض تمامًا رحيل المهاجم الانجولي مابولولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تلقي الكثير من العروض.

وقال العشري فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "بدأنا فى عمل صفقات جديدة، وسأقوم بإعلان أهدافنا يوم الأحد بجانب الصفقات الجديدة".

وأضاف: "سيكون هناك عدد كبير من اللاعبين صغار فى السن، وستكون مدد التعاقد 4 سنوات، لأن ليس الأفضل لك كمدرب أن تعمل مع 10 لاعبين معارين ثم العام المقبل لن يكون معك أى لاعب منهم".

وتابع: “مابولولو موجود فى الاتحاد السكندري ويملك الكثير من العروض ولكن نحتاج لخدماته ومن الصعب تعويضه”.

مابولولو هداف الدوري المصري:

ويذكر أن مابولولو هو هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، بعد التألق مع الاتحاد السكندري في موسم يعد تاريخيًا بالنسبة للاعب.