النصر السعودي يضرب الإتحاد المنستيري برباعية في البطولة العربية

حقق فريق النصر السعودي فوزاً مهماً على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة لفريق النصر السعودي على مجريت اللعب قابلها تأمين دفاعي من الفريق التونسي الذي حاول إغلاق المساحات أمام نجوم “العالمي”.

شهدت الدقيقة 21 أول تهديد من النصر السعودي بعد تسديدة من اليكس تيليس مرت بالقرب من القائم.

واصل فريق النصر السعودي سيطرته على اللقاء الا أنه عجز عن اختراق دفاعات الفريق المنستيري المتكتلة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط نجح البرازيلي تاليسكا في تسجيل هدف التقدم للنصر.

الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاي أكثر اثارة رغم البداية القوية من النصر الذي واصل سيطرته بحثاً عن تسجيل ثاني اهدافه في المباراة.

وفي الدقيقة 66 اشتعلت المباراة بعدما نجح الفريق التونسي في تعديل النتيجة بفضل الهدف الذاتي لعلي لاجامي مدافع النصر في مرماه.

ولم يحافظ المنستيري طويلاً على التعادل بعدما نجح النجم كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التقدم بضربة رأس قوية في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 88 عزز المصر تقدمه بإضافة الهدف الثالث عن طريق عبد الإله العمري، قبل أن يضيف عبد العزيز سعود الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة يتصدر النصر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والاتحاد المنستيري في المركز الاخير بلا نقاط.