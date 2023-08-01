الإمارات ترسل باخرة تحمل 250 طنًا من المساعدات لأوكرانيا

أعلنت وسائل الإعلام الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات أرسلت باخرة تحمل على متنها 250 طنًا من المساعدات الإغاثية للمتضررين في أوكرانيا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

وتتضمن شحنة المساعدات الحالية مستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة وبطانيات سترسل إلى بولندا ورومانيا عن طريق البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

ويقوم مكتب الشؤون الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية في الوقت الحالي بالعمل على تجهيز دفعة أخرى من المساعدات المدرسية تشمل أجهزة الحاسوب لطلاب المدارس والمعدات والمستلزمات الدراسية.

ومنذ بداية الأزمة، قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طنًا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولدًا كهربائيًا و6 سيارات إسعاف، منها طائرتين من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلًا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية:

وفي سياق آخر، أعلنت أوكرانيا على لسان وزير خارجيتها دميترو كوليبا، يوم الإثنين، عن اتفاق لاستخدام موانئ كرواتية في تصدير الحبوب، وذلك بعد أيام من انهيار اتفاق الحبوب عبر البحر الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، مما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية بأمان خلال وقت الحرب.

وقال كوليبا بعد لقاء مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان في كييف "سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة".

وأضاف "كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي".

وتعتمد أوكرانيا حاليا على طرق التصدير البرية عبر دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طريق بديل عبر نهر الدانوب، ونفذت روسيا هجمات على البنية التحتية على طول نهر الدانوب في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الأوكرانية قوله إن ملف الأسلحة تصدر محادثاته مع نظيره الكرواتي.

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