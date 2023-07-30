الإمارات.. جهود إنسانية مستمرة في دعم الشعب السوداني

تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم الشعب السوداني للتخفيف من معاناته في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، سواء بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان، أو عبر إغاثة اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم ونزحوا إلى تشاد، وذلك انطلاقاً من نهج الدولة الإنساني الراسخ القائم على مد يد العون لكافة المحتاجين حول العالم.

ومنذ بداية الصراع في السودان مطلع أبريل (نيسان) الماضي، حرصت الإمارات على أن تكون من أوائل الدول التي تبادر إلى إرسال جسر جوي إنساني مباشر للشعب السوداني، وإغاثة المحتاجين والمتضررين من الأوضاع الراهنة داخل وخارج السودان.

طرود غذائية

ويبذل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود حالياً في تشاد جهوداً كبيرة في دعم اللاجئين السودانيينK والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عبر توزيع الطرود الغذائية خلال الزيارات الميدانية لعدد من القرى والاطلاع عن قرب على الوضع المعيشي.

مستشفى ميداني

ومن ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لإغاثة الشعب السوداني، المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس التشاديةK الذي دُشن في وقت سابق من الشهر الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

وتعامل المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد منذ التاسع من يوليو (تموز) الجاري، مع 1744 حالة طبية تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية إلى جانب إجراء 11 عملية، من السودانيين المتأثرين من الأزمة.

جسر جوي

وفي السياق نفسه، يواصل الجسر الجوي الإماراتي إرسال المساعدات لدعم المتضررين في السودان واللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد، كان آخرها اليوم الأحد مع وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد تحمل طروداً غذائية.

وقدمت الإمارات ما يزيد على 540 طناً من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر أكثر من 15 طائرة، لتتجاوز المساعدات المقدمة منذ بداية الأزمة 1540 طناً، كما ساهمت الدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإرسال أول شحنة مساعدات للمنظمة إلى السودان، على متن طائرة وصلت إلى مطار بورتسودان تحمل 30 طناً من الإمدادات الطبية.

سفينة مساعدات

وكانت الإمارات، أرسلت في مايوالماضي، سفينة مساعدات تحمل 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية إلى ميناء بورتسودان، لدعم الاجئين السودانيين المتضررين من الأزمة، التي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.

إلى ذلك، بذلت الدولة جهوداً كبيرة في دعم عمليات إجلاء رعايا مختلف الدول من السودان في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التضامن العالمي، كما استضافت المئات من مواطني نحو 23 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم، ووفرت كافة الرعاية لهم طوال فترة تواجدهم في الدولة.