حبس ٣ أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين

أمرت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء حبس ٣ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بمنطقة المطرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم مركبة "توك توك"، قطعتى سلاح أبيض - مطواة- ، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.