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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تبدأ الخميس.. رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة

بوابة التظلم على
بوابة التظلم على نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة سيُفتح أمام الطلاب يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس، وذلك عقب إعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي للنتيجة مساء الأحد، وإعلان النتائج أمس الاثنين.

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ويمكن لطلاب الثانوية العامة التظلم على النتائج من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة من هنــــا.

ومن بين خطوات التظلم على النتائج دفع مبلغ 200 جنيه مقابل كل مادة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وهي (البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل – أموال).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

زيارة بوابة تظلمات الثانوية العامة من هنــــا.

ملء البيانات المطلوبة.

تحديد المواد التي يرغب الطالب في التظلم منها.

 تلقى رسالة بموعد التظلم للتوجه إلى مقر التقدير المركزي.

الالتزام بالموعد المحدد.  

تقديم صورة من البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

 الاطلاع على نسخة من ورق الإجابة مع تدوين الملاحظات.

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