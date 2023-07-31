حبس 3 متهمين لحيازة المواد المخدرة بمدينة بدر (تفاصيل)

قررت نيابة الشروق وبدر حبس ٣ متهمين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و300 جرام من مخدر الاستروكس، بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

بدأت الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.