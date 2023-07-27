نيابة الجمرك تحقق مع مسئولي الحي بشأن انهيار عقار ووفاة شخصين بالإسكندرية

امرت نيابة الجمرك بغرب الاسكندرية باستدعاء مسئولى حى الجمرك للتحقيق معهم بشان عقار الجمرك المنهار مما اسفر عن مصرع ربة منزل وسباك إثر انهيار شرفة عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك غرب المدينة.كما امرت النيابة باستدعاء مالك العقار والتحفظ على ملف العقار بالحى وإحضاره للنيابة العامة خشية التلاعب فيه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثتى الضحيتين عقب توقيع الكشف الطبى عليهما

كان اللواء مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ شرطة النجدة بانهيار أجزاء من العقار رقم 9 شارع الخلعي، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وسقوط شرفة الطابق الثالث علوي، ما أسفر عن مصرع سيدة مقيمة بالعقار، وعامل صحي تصادف وجوده أسفل العقار لإصلاح تسريب مواسير الصرف الصحي.

وأوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار ترميم، وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة للوضع الحالي للعقار، تمهيدًا لاستصدار القرار المناسب.،وأضافت رئيس حي الجمرك أنه جرى فرض كردون حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة بشرفة الطابق الأول علوي، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق