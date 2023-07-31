طالبة تتناول مبيدا حشريا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بكفر شكر

تناولت طالبة ثانوية عامة مبيد حشري بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نقلها لمستشفي بنها الجامعي، فيما استقرت حالتها بعد تقديم الاسعافات اللازمة لها بقسم السموم.





تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا بورود بلاغا من مأمور كفر شكر بنقل طالبة الي مستشفي بنها الجامعي اثر تناولها مبيدا حشريا.

وأوضحت التحقيقات الأولية انها طالبة ثانويةعامة تدعي " م . ف" وتناولت مبيد حشري بعد ظهور النتيجة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.