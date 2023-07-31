أول تعليق للتربية والتعليم على تسريب نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استطاعت التصدي للغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "وزير التربية والتعليم كرم أوائل الثانوية العامة اليوم وكان حريصا على أن يوجه الأوائل رسائل للطلاب الذين سيدخلون الثانوية العامة العام الدراسي الجديد".

لا يوجد شيء اسمه تسريب للنتيجة

وعلق على تسريب نتيجة الثانوية العامة، قائلا: "لا يوجد شيء اسمه تسريب للنتيجة لأن وزير التربية والتعليم اعتمد النتيجة رسميا الساعة الثامنة والنصف مساء وبعد الاعتماد كل الجهات المتعاقدة على نشر النتيجة حصلوا عليها لنشرها على المواقع".

وتابع: "مجرد الاعتماد أصبحت النتيجة متاحة للنشر، لذلك لا يوجد شيء اسمه تسريب"، مؤكدا: "لم يحدث تسريب لنتيجة الثانوية العامة".



كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، موعد تظلمات الثانوية العامة للطلاب الراسبين بالمواد.

وقال "حجازي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الإثنين، إن التظلمات ستبدأ من يوم الخميس المقبل، وان الوزارة دورها أن كل طالب يحصل على حقه.

وأشار إلى أن هناك كود بأعلى الورقة، وفي آخر الورقة، ولا يوجد ظلم لأحد، لافتا إلى أن التصحيح الإلكتروني، كان يتم مراجعته بشكل يدوي.

ووجه حجازي أيضا رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 الف طالب وطالبة ولو حدث اى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة".

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".