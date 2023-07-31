“فرخة بروست” هدية مطعم لأوائل الثانوية العامة

أعلن أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، عن تقديم هدية لأوائل الثانوية العامة بالمحافظة تكريمًا لهم على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى بالثانوية العامة، ولم تكن الهدية فاخرة ولكن كانت عبارة عن هدية من مكونات المحل، وهي "فرخة بروست".

هدية طلاب الثانوية العامة

وقدم المطعم المتخصص في تقديم المأكولات السورية والمشويات الهدية من خلال التواصل من خلال التواصل مع أسر أوائل الثانوية العامة لتقديم لهم الهدية من خلال التواجد في المحل، ليكون هناك مشاركة من الجميع في فرحة النجاح، وكانت هذه الهدية المقدمة بسيطة جدًا تكريمًا للطلاب الأوائل.

والهدية التي أعلن عنها المطعم والتي ستقدم للطلاب الأوائل بـ الثانوية العامة من محافظة المنيا، هي عبارة عن "فرحة بروست" بكافة مشتملاتها من بطاطس وسلطات، وتصل قيمتها نحو 250 جنيها، ويحتفل أسرة الطالب الحاصل على المراكز الأول في الثانوية العامة بعد دعوة من قبل إدارة المطعم للاحتفال معًا.

وهي بادرة طيبة من قبل أحد مطاعم المنيا، للاحتفال بالطلاب الأوائل بالثانوية العامة بمحافظة المنيا، ولاقت هذه الهدية "فرخة بروست" إعجاب من قبل عدد من الطلاب وأسرهم، رغم أنها هدية بسيطة لكنها لا تقدر بثمن.