تنسيق الثانوية العامة 2023.. اعرف قواعد ترتيب الرغبات للمرحلة الأولى

بحث أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية بعدما ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 ومعرفة نسب القبول في الكليات.

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله،وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بجميع مراحله.

وزير التعليم: نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة

ويتوجه وزير التعليم العالي بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال مراحل التنسيق.

وقال الوزير عبر صفحته بـ فيس بوك: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

قواعد مهمة أثناء ترتيب رغبات الثانوية العامة 2023

وضمن القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق الجامعات 2023 حتى يكونوا على علم بها طوال الوقت، والتي جاءت على النحو التالي:

-يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط.

طباعة الرغبات بعد التسجيل مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم :

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.