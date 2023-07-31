"القاسية قلوبهم".. وجدي العربي يشمت في وفاة نجل حسن يوسف

بين الحزن والصدمة، ستُشيع جنازة نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، اليوم، عقب صلاة العصر، وبرغم حالة الحزن التي عمّت محبيهما بمختلف أعمارهم، إلا أن هناك من يصفه البعض بالـ"شماته"، وعلى رأسهم الممثل الإخواني وجدي العربي، الذي أعلن عدم تعاطفه لما حدث لعبد الله.

وجدي العربي

وزعم وجدي العربي، خلال أكثر من منشور على صفحته الخاصة عبر الموقع الأشهر فيسبوك، أن وفاة عبدالله نجل حسن يوسف هي رد على سخريته من وفاة نجلي الدكتور بديع والبلتاجي، قائلًا: "ابن حسن يوسف مات غرقًا في الساحل الشمالي.. لا أستطيع الشماتة..لأن موت الابن أو الابنة أسوأ ما يحدث من ابتلاء في الدنيا.. دون أي موت آخر.. فما بالك لما يكون ابن عمرك والفتى المدلل في الأسرة.. وزي ما بيقولوا فاكهة العيلة.. بس لازم أفكر أبوه حسن..وهو في مقام أخونا الكبير.. لأنه ابن أبويا وتلميذه.. بافكرك يا أبيه حسن.. إن فيه أسر مات فيها أولادها شهداء.. منهم الابن الوحيد والابنة الوحيدة.. يعني مفيش غيرهم في الأسرة.. أنا بس بافكرك إن ربنا أراد في السن اللي انت فيه ده يموت لك شاب... زي بالظبط الدكتور بديع اللي أذقته والبلتاجي وقيادات الإخوان الاستهزاء والسخرية".

وتابع "العربي": "بس ابن الدكتور بديع مات من أجل قضية.. من أجل الحرية.. لكن ابنك مات وهو بيستمتع بحياته على أنقاض شباب كتير.. دفعوا حياتهم تمنًا لعقيدة وحرية شعب، ووقوف أمام حاكم ظالم، كنت انت واحد من اللي أيدوه.. وفيه غيرك كتير.. وياما لسه حانشوف ونسمع.. الموت قريب مننا ومن ولادنا.. لكن المهم انت حتموت على ايه، وولادك حيموتوا وعقيدتهم ايه.. وعند الله تجتمع الخصوم".

وشن رواد السوشيال ميديا الهجوم عليه بسبب آرائه المتطرفة معلقين: "ما تقول البقاء لله وخلاص، ما كله دلوقت عند ربنا، ومحدش بعيد عن قدر الله، فممكن يكون حد من ولادك هو دلوقت اللي بنعزي فيه "، و"لا حول ولا قوه إلا بالله.. اطلب الرحمة للمتوفي ولأهله الصبر زي الناس الأسوياء الطبيعيين أصحاب القلوب الرحيمة، وارحم ترحم"، و"كل ده ومش شمتان.. قادر ربنا يصبرهم ويعوضهم ويبتليك فى أعز ما عندك.. اللهم ارحمه واغفر له، ويصبر والديه، ويلطف بيهم هما وكل من فقد عزيزًا".

وردًا على هذه التعليقات كتب وجدي العربي منشورًا آخر قال: "تعقيبًا على البوست اللي فات.. للأسف أنا مش فاهم أنا اللي فشلت إني أوصل لكم اللي عايز أقوله ولا الناس هيه اللي مش عايزه تفهم، يا جماعة قبل ما حد يتكلم ويعلق يحط نفسه مكان دكتور بديع والبلتاجي ودكتور أحمد عبدالعزيز ومحمد أبوشعيشع والشيخ هاشم وغيرهم كتيييييير من اللي فقدوا فلذات أكبادهم.. قبل ما تقعد تنقد البوست.. حط نفسك مكان الناس دي وتعالى اتكلم".

وجدي العربي

وكتب وجدي العربي في منشور آخر: "فيه أخت باعته تعليق بتقول إن الأستاذ حسن يوسف اعتذر عن الإساءة اللي قالها في حق الإخوان.. وبتكمل وبتقول إن الكلام ده من زمان.. والله أعلم بحاله..

يعني يا ست هانم تبهدليني ف شارع وتصالحيني ف حارة؟؟ اللي يسئ للإخوان المسلمين..لا ولن أسامحه حتى يقول فيهم الحقيقة ويعتذر عما بدر منه، ويقول إنهم أطهر فصيل سياسي وغير سياسي مر بالعالم على مر العصور".