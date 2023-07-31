كشف ملابسات العثورعلي جثة طالب بعين شمس

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الاثنين، فى كشف ملابسات العثورعلي جثة طالب عثر عليها في أحد الشوارع فى منطقة عين شمس.

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وتمكن رجال الشرطة من القبض على عاطل وراء الواقعة بسبب قيامه والد المجنى عليه بسبه ، فيما نقل الجثة إلى المشرحة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين أن عاطلا طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة بسبب قيام والده بسبه، وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

الداخلية تُواصل مُطاردة المجرمين

وفي وقتٍ سابق، نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية فى القبض علي قاتل شقيقه بقرية أبو عطوة بدائرة المركز والتحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد القبض علي شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه يوم الخميس الماضي بسبب خلافات مادية بينهما.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين شاب وشقيقه بقرية أبو عطوة، اصيب فيه أحدهما بطعنات وجروح نافذة في البطن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلي مكان الحادث نقلت الشاب إلي المستشفي في حالة حرجة إلا أنه توفي متاثرا بإصابته.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز ونجحت فى القبض علي المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.