ضبط ٤٧ مركبة مخالفة خلال حملة مرورية بالوادي الجديد

شنت إدارة المرور بمحافظة الوادي الجديد، حملات لتحقيق الانضباط المروري في شوارع المحافظة بهدف الحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ٤٧ مركبة مخالفة وحجز ٢٩ متهما من سائقي المركبات غير المرخصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل إدارة المرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بشوارع وميادين المحافظة.

حدد قانون المرور فى مادته الـ77 طرق محاربة الانتظار في الممنوع والركن أعلى الطرق سواء التريلات أو أى سيارة أخرى، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف، وتوجد فى المادة 68 حالة لا يجوز فيها الانتظار في الممنوع، وهى:

على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها، وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.

أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.

الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.

على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.

على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.

على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.

فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق.

فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة.

فى الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقا لتعليمات المرور، والإدارة العامة للمرور.