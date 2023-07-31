يعاج الكحة والربو.. "الفرباسكم" نبات عشبى يتميز باستخداماته العديدة

تعتبر أواسط أوروبا هى الموطن الأصلى لنبات "الفرباسكم"، ويزرع بكثرة فى سويسرا وألمانيا وفرنسا ويسمى "بوصير-بو صير أبيض"، وانتشرت زراعته فى مصر من أجل تصديره إلى أوروبا، ويكثر الطلب عليه فى الأسواق التجارية.

نبات عشبى

"الفرباسكم" هو نبات عشبى ذو حولين يصل لارتفاع أكثر من 1.5 م الأوراق كبيرة الشكل وعريضة متبادلة ذات حافة كاملة ومغطاة بشعيرات صوفية ذهبية اللون، الأزهار تخرج على حامل نورى طويل يحمل أزهار عديدة صفراء اللون يوجد بها 5 أسدية والخيوط بيضاء تعلو المتك، والثمرة علبة تحتوى على بذور صغيرة الحجم غنية بالبروتين تبقى بذور البوصير قابلة للنمو لفترات طويلة، وبعضها قد نبت بعد أن بقي هاجعا لمدة 100 سنة.

مكان الزراعة

وينتشر هذا النبات فى معظم الاراضى، ويجوز زراعته فى الأراضى الخفيفة جيدة الصرف، ويحتاج إلى مناخ يشبه مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط.

يتم عمل مشتل فى شهرى سبتمبر واكتوبر عن طريق زراعة البذرة فى احواض تزرع البذور فى سطور ويحتاج الفدان حوالى من 100 – 150 جرام من البذور لإنتاج شتلات، ويمكن تغطية المشتل بسيران او البلاستيك لاعطاء نسبة عالية من الشتلات تستمر الشتلات بالمشتل من 30 – 45 يوما.

يتم زراعته فى الأرض المستديمة، ويتم حرث الأرض مرتين متعامدتين وتسوتها ثم يتم التخطيط بمعدل 12 خطا فى القصبتين وتزرع الشتلات فى الجزئ العلوى من الخط على مسافات 50 سم بين الشتلة والاخرى فى وجود الماء.

يتم جمع أزهار الفرباسكم عند وصولها إلى الطول المناسب ولونها أصفر ذهبى ويتم الجمع يوميا حتى يتم المحافظة على الأزهار من التساقط ويفضل الجمع فى الصباح الباكر ثم تنقل الى أماكن التجفيف.

تجفف الأزهار فى الشمس أولا حتى تفقد اكبر نسبة من الرطوبة بسرعة ثم يكتمل تجفيف الازهار بنقلها الى الظل حتى لا تتعرض الازهار الى لسعة الشمس الزائدة ويتحول لون الازهار كالمحمصة. من الملاحظ ان نسبة الرطوبة فى الازهار تؤدي دور هام فى النشاط الانزيمى داخل الازهار، حيث يؤثر فى تغيير طبيعة المكونات. ثم بعد التجفيف يتم تعبئة الازهار الجافة فى اكياس من البولي ايثيلين حتى لا تمتص الرطوبة مرة ثانية من الجو ثم تخزن الازهار فى مخزن جاف لنفس السبب السابق.

استخدمات الفرباسكم:

1ـ تستخدم عصير الجذور والاوراق لتحسين الرؤية وذهاب الالتهاب ولهذا يسمونة (مصلح النظر) وعلاج المياة البيضاء بتقطير بعض النقط فى العين.

2ـ مغلى الجذور لعلاج الكحة وأمراض الصدر.

3ـ تدخين الاوراق لعلاج الربو والازمات الصدرية.

4ـ يستخدم منقوع الازهار الجافة فى الماء الساخن كملين ومسكن، وكذلك كمعرق ومنبة ضعيف الى حدا ما.

5ـ كما يستخدم منقوع الازهار الجافة لعلاج الام الجهاز التنفسى غير المنتظم.

6ـ يستخرج من الازهار صبغة صفراء تدخل فى صناعة صبغة الشعر المساحيق العطرية.

7ـ يستخدم مسحوق اوراق عشبة اذن الدب ضمن خلطة صناعة السجائر الطبية للتدخين كعلاج لازمة الربو المزمن كذلك لعلاج الكحة وطارد للبلغم.

8ـ يستخدم مشروب منقوع الاوراق فى الماء المغلى كمسكن للسعال.

9ـ يستخدم منقوع الاوراق فى الماء الساخن لايقاف والحد من الالام التشنجية والعصبية.

10ـ تحتوي الازهار على زيت طيار يستخدم فى تلطيف البشرة.

11ـ يدخل نبات آذان الدب كنبات زينة فى الحدائق والمنازل.