الزراعة تتابع محصول القطن بالمنوفية والبرامج البحثية بمحطة الجميزة

واصل مركز البحوث الزراعية متابعة حالة المحاصيل الصيفية ومنها القطن والتواصل المباشر مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية للمحصول وللأصناف الجديدة.



أكد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن أنه تم المرور على حقول القطن بمركز قويسنا وبركة السبع ومحطة بحوث الجميزة وذلك للاطمئنان على حالة الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ وطبيعة نموه ومدي رضا المزارعين عنه حيث أبدى المزارعين رضاهم عن الصنف الجديد ونموه إلى جانب القدرة المحصولية العالية له حيث يظهر ذلك من خلال منحنى التزهير وجانب توفيره في المياه وقصر عمره حيث تم زراعته بعد حصاد القمح.



ووجه مدير المعهد بإصدار التوصيات الفنية للمزارعين وهي أهمية رش البوتاسيوم هذه الأيام وذلك للعمل على كبر حجم اللوزة وزيادة المحصول وتقليل التساقط الي جانب الاهتمام برش الأحماض الأمينية وسليكات البوتاسيوم لتعزيز قدرة النباتات على تحمل موجات الحرارة العالية هذه الأيام دون الإضرار بالمحصول إلى جانب الاهتمام ببرنامج الرش الوقائي ضد ديدان اللوز وكذلك الاهتمام بالرى.

كما تفقد مدير المعهد ومرافقيه الي محطة بحوث الجميزة بالغربية لمتابعة تجارب وإكثارات الصنف سوبر جيزة ٨٦.

حيث تم المرور على تجارب قسم المعاملات الزراعية من رش العناصر الصغرى الأحماض الأمينية إلى جانب معززات تحمل الجفاف والزراعة على مصاطب أحد أهم النظم الجديدة لزراعة القطن لتقليل مياه الري وتقليل الحشائش إلى جانب تعزيز قدرة المزارع على التحميل المحصولي.

كما تم زيارة تجارب قسم الفسيولوجي والتي تهتم بكيفية تقليل الآثار الضارة لدرجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحصول.

محصول القطن بالمنوفية



حيث تم المرور على برنامج المحافظة على الصنف سوبر جيزة ٨٦ إلى جانب مساحات الإكثار. كما تم زيارة تجارب قسم الفسيولوجي والتي تهتم بكيفية تقليل الآثار الضارة لدرجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحصول.

وأكد مدير معهد القطن على الاتصال المباشر مع المزارع وزيادة أيام الحقل والندوات الإرشادية للوصول لأكبر قدر من المزارعين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم الي جانب الاهتمام ببرامج المكافحة وبرامج خفض مدخلات الإنتاج مع عدم التاثير على المحصول لزيادة ربحية المزارع.