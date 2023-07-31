بايرن ميونخ يقدم عرضًا تاريخيًا لـ هاري كين

يواصل بايرن ميونخ الألماني في تمسكه بالمهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، بعدما طالب توماس توخيل، المدير الفني للبفاري بضرورة التعاقد مع اللاعب.

وكان العملاق البفاري قد تقدم بعرضين لإدارة توتنهام من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، لكن قوبل بالرفض من جانب السبيرز.

بايرن ميونخ يواصل التمسك بـ هاري كين

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عرضًا تاريخيًا يعد الأعلى في تاريخ البفاري، حيث ستكسر الإدارة قيمة الـ 80 مليون يورو، والذي دُفع للمدافع لوكاس هيرنانديز، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن العملاق البفاري يرغب في دفع القيمة المطلوبة من قبل توتنهام والمُقدرة بـ 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات المهاجم العملاق.

وأوضحت أن بايرن ميونخ لا يمانع دفع المقابل المطلوب في هاري كين من جانب إدارة ناديه، حيث يرغب في الفوز بخدمات اللاعب، على الرغم من وجود عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام.

وأكدت التقارير أن بايرن ميونخ يرغب في ضم هاري كين، بعدما أصبح ساديو على بُعد خطوات قليلة عن الانتقال للنصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بسبب عدم حصوله على ألقاب طيلة تواجده في السبيرز.