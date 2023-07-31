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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة مع المثلوثي قبل مواجهة الشباب السعودي

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب الأبيض قبل بداية الإحماء لمنحه بعض التعليمات لتنفيذها خلال مباراة الشباب السعودي.

 

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الزمالك يكشف سبب غياب أوباما عن مواجهة الشباب

 

و من المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام الشباب السعودي في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية .

في نفس السياق عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك جلسة مع نبيل عماد دونجا وأحمد فتوح وعمرو السيسي ومصطفى الزناري رباعي الأبيض للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل اللقاء.

و كان خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك قد أعلن عن تشكيل الفريق، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.          

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر  وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار"  ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر   وناصر منسي.

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