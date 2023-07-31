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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الإيسيسكو تعقد الدورة الثالثة للندوة والورشة التدريبية لتصميم (كان سات)

ورشة الإيسيسكو
ورشة الإيسيسكو

انطلقت أعمال الدورة الثالثة للندوة الدولية حول علوم الفضاء، وورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات)، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع جامعة إسطنبول التقنية في جمهورية تركيا، تحت شعار "بناء القوى العاملة العالمية للمستقبل"، بمشاركة طلاب الجامعات وباحثين من 27 دولة عضو في الإيسيسكو.

واستهلت الجلسة الافتتاحية للندوة، التي بدأت أعمالها اليوم الإثنين (31 يوليو 2023) بمقر جامعة إسطنبول، بكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الذي أعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الثالثة من الندوة وورشة العمل، وهو ما يبرز التزام المنظمة ودولها الأعضاء بالمساهمة في تطوير مجالات المعرفة والابتكار والتعاون في اكتشاف الحدود الشاسعة لعلوم الفضاء.

وأشار الدكتور المالك إلى أن الإيسيسكو تسعى إلى تعزيز قدرات الشباب عبر مبادرات وبرامج من أبرزها إعلان عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ونوه المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة تعمل من خلال تعاونها مع الجامعات الرائدة على تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في دولها الأعضاء، وإذكاء الوعي بضرورة رعاية مجال علوم الفضاء والنهوض به، مضيفا أن المنظمة تهدف إلى إثراء المعرفة العلمية وتسهيل ازدهار العقول الشابة لتصبح قادة المستقبل في اكتشاف الفضاء.

من جهته، أبرز الدكتور إسماعيل كويونكو، رئيس جامعة إسطنبول التقنية خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علي دنيز، نائب رئيس الجامعة، الجهود المبذولة لتطوير علوم الفضاء والتكنولوجيا والصناعة من خلال دعم المختبرات العلمية وريادة الأعمال في مجال علوم الفضاء، بهدف الإسهام في تطوير مجال الابتكارات التكنولوجية الرائدة بتركيا.

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وفي كلمتها، استعرضت السيدة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، عددا من أهم الاكتشافات والاختراعات التي حولت تاريخ الإنسانية عبر العصور، مبرزة أنه من الصعب منع الإنسان من الوصول للمعرفة، بما في ذلك اكتشاف الفضاء، الذي تحول من سباق إلى رحلة ومسيرة نحو التنمية المستدامة.

ورحب الدكتور زاهيت ميتوغلو، عميد كلية الملاحة الجوية والفضائية في جامعة إسطنبول التقنية، بالمشاركين وأعرب عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الإيسيسكو.

وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت الجلسة الأولى التي تطرقت لتطوير قدرات الجيل القادم في علوم الفضاء، أعقبها الجلسة الثانية حول تنمية القوى العاملة في مجال تطبيقات علوم الفضاء، والجلسة الثالثة التي ناقشت العلاقة بين علوم الفضاء وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع مجموعة من رواد الفضاء.

ثم انطلقت ورش العمل التطبيقية، التي تتواصل على مدار ستة أيام بمدينتي إسطنبول وأقسراي،  بهدف تدريب الطلاب والباحثين الجامعيين على تصميم وصناعة قمر صناعي تعليمي (كان سات) وتعريفهم بتطبيقاته المختلفة، والتعرف على أهمية توظيف علوم الفضاء وتطبيقاتها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع.

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