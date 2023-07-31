«بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» يبدأ في صرف الإعانات الشهرية للمستحقين غدًا

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر أغسطس، من فروع البنوك ومكاتب البريد، غدا الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023م.

وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 31 من يوليو 2023، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر

جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية

وأكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

