"مكارم الأخلاق" موضوعات الأسبوع الثقافي الجديد في 27 محافظة

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 30 يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الأمانة"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن خلق الأمانة مِن أخلاق الأنبياءِ والمرسَلين (عليهم السلام)، وفضيلةٌ من فضائل المؤمنين، عظَّم الله أمرَها ورفَع شأنها، وأعلى قدرَها، وأن الأمانة من الأخلاق الاجتماعيَّة التي تدلُّ على سموِّ المجتمع وتماسُك بُنيانِه، وأن الأمانة التي يتحدَّث عنها القرآن ليستْ هي الودائع فحسب كما يظنُّ كثيرٌ من النَّاس، فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصِّيام أمانة، والكلمة أمانة، والعمل أمانة، والصَّدقة أمانة، والتكليف أمانة، والحواس والجوارح أمانة، والفتوى أمانة، كلُّها أمانات وَكَّلَها الله إليك، وأنت المسئول عنها، لا أحدَ يعلم بسريرتك، إنَّها أمانةٌ تامَّة، أداؤك لعملك الوظيفي هو جزءٌ كبيرٌ من الأمانة التي وُكِلت إليك، تلك أمانات والكل مسئولٌ عنها، فخُلُق الأمانة تنتظم به شئونُ الحياة كلها؛ من عقيدة وعبادة، وآداب ومعاملة، وتكافُل اجتماعي، وسياسة حكيمة رشيدة، وخُلُق حسن كريم.



جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:



ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قاهر التتار.‏

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد متولي عبدالمقصود.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل عمار.‎

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام علي (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كفر الشيخ عطية.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الدرب الكبير.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإخلاص.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عيد.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المينا الشرقي.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد أبو أحمد.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القوشتي.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كيما الكبير.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير(الرضا).‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد جاد محسن.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو جراب.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي طلحة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخطباء كومير.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.