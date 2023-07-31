عاجل
مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تطلق رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي في القاهرة

مديرية أوقاف القاهرة
مديرية أوقاف القاهرة

نظمت مديرية أوقاف القاهرة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بإدارة الشروق وبدر، قاموا خلالها بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والحدائق العامة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.


فعاليات البرنامج الصيفي للطفل

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم

يأتي ذلك، في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

مواد متعلقة

"مكارم الأخلاق" موضوعات الأسبوع الثقافي الجديد في 27 محافظة

الضويني يستقبل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا

الأوقاف: 150 إمامًا وواعظة يشاركون في دورة اللغة العربية بالإسكندرية

خطوات تقديم التظلمات في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع طنطا

استمرار دورة اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

100 جنية للمادة.. قيمة التظلمات على الشهادة الثانوية الأزهرية 2023
الجريدة الورقية