شبانة: طاهر يطالب كولر بحسم مصيره

أكد الإعلامي محمد شبانة أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى قد عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمعرفة مصيره بشأن بقائه أو الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن طاهر محمد طاهر قد تلقي أكثر من عرض من أندية الاتحاد السكندري وسموحة ،وزد وسيراميا لمعرفة موقفه مع الأهلي بعد ارتباط إسمه بالرحيل

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللاعب طلب من كولر تحديد مصيره الهاني من أجل غلق باب الرحيل أو التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه

وأتم شبانة بأن كولر أكد لطاهر محمد طاهر أن حسم مصير اللاعبين سيكون في نهاية مباريات الفريق بالكأس وإخطار إدارة الكرة بقرارته الفنية

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.