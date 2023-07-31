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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة باجوار بباكستان

الإمارات
الإمارات

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة باجوار شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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الإمارات.. جهود إنسانية مستمرة في دعم الشعب السوداني

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الإمارات تُدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى وتدعو لوقف التصعيد

وأعربت الإمارات بحسب بيان لوزارة خارجيتها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.ط

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الضويني وسفيرة الإمارات بالقاهرة يُكرمان طلاب الأزهر الفائزين من "تحدي القراءة العربي"

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نادي قضاة جنوب سيناء يوقع اتفاقية تعاون مع طيران الإمارات

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الأونروا ترحب باستئناف الإمارات دعمها القوي للاجئين الفلسطينيين بمبلغ 15 مليون دولار

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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