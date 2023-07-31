الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة باجوار بباكستان

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة باجوار شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت الإمارات بحسب بيان لوزارة خارجيتها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.ط

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.