نادي قضاة جنوب سيناء يوقع اتفاقية تعاون مع طيران الإمارات

وقع نادي قضاه جنوب سيناء برئاسة المستشار عرفة دريع، نائب رئيس محكمة النقض، اتفاقية تعاون مع طيران الامارات لتقديم خدمات مميزة للقضاة.

ووقع الاتفاقية المستشار سامح عبدالوهاب، رئيس محكمة الاستئناف، وسكرتير النادي مع المدير الإقليمي، وفي حضور المستشار رضا سالمان، عضو المجلس، والقاضي أحمد سلامة عفيفي، عضو المجلس.

وقام المنسق العام أحمد حسام، مدير العلاقات العامة بنادي القضاة، بتبادل البيانات كافة مع نظيره في الشركة الإماراتية لتذليل كل الصعوبات وتسهيل التعامل خلال الفترة المقبلة.

طيران الإمارات:

جدير بالذكر طيران الإمارات هى شركة طيران وطنية إماراتية تتخذ من مطار دبي الدولي بإمارة دبي ثاني أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها ومركزًا لعملياتها وتقوم طيران الإمارات بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، تعتبر طيران الإمارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات وتمتلكها حكومة دبي بالكامل، وتتميز طيران الإمارات بسرعة معدل نموها كناقل عالمي وبامتلاكها لأسطول طائرات يعتبر من أصغر الأساطيل الحالية عمرًا، إذ تمتلك طيران الإمارات حوالي 256 طائرة من مختلف الطرازات.