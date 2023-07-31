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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوكسوري بالفلبين

إعصار إيجاي
إعصار إيجاي

 

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي (المعروف دوليا باسم دوكسوري) إلى 25 قتيلا.

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السلطات الصينية تُجلي عشرات الآلاف بسبب إعصار دوكسوري

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الصين.. حالة تأهب في بكين والمقاطعات المجاورة إزاء إعصار دوكسوري المدمر

وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا ومازال 23 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.

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