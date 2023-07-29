الصين.. حالة تأهب في بكين والمقاطعات المجاورة إزاء إعصار دوكسوري المدمر

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، حالة التأهب القصوى بعد هطول أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري، الذي وصل إلى اليابسة أمس الجمعة، وتسبب في أضرار كبيرة.

كما علقت مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، صباح اليوم السبت، العمل بشكل مؤقت في وسائل النقل العام، بما فيها الحافلات وقطارات مترو الأنفاق في مدينة فوتشو، حاضرة المقاطعة بعد أن فعّلت المدينة استجابة طارئة من المستوى الأول لمواجهة العواصف المطيرة الناجمة عن الإعصار "دوكسوري".

وهبط الإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس هذا العام، على اليابسة في مقاطعة فوجيان صباح الجمعة، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وتأثرت مدينة فوتشو بالإعصار حيث تشهد منذ أمس الجمعة هطولا مستمرا من الأمطار الغزيرة، فيما سجلت العديد من محطات الأرصاد الجوية في المدينة أعلى منسوب يومي لهطول الأمطار في تاريخ المدينة، ما أدى إلى حدوث تشبعات بالمياه في بعض المناطق.

وتوجه الإعصار "دوكسوري" إلى محافظة ليتشوان في مقاطعة جيانغشي المجاورة في حوالي الساعة العاشرة من مساء الجمعة، حيث أصبح ضعيفاً بشكل تدريجي متحولاً إلى عاصفة استوائية، لتغادر المقاطعة بعدها في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وتضرر إجمالي 19 ألف شخص في مقاطعة جيانغشي من الإعصار، حيث تم إجلاء 11 ألف شخص ونقل نحو 1600 شخص إلى مناطق أكثر أماناً وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 7.3 مليون دولار.

وبدأت الأمطار في التساقط على شمال الصين اليوم السبت مع تقدم الإعصار دوكسوري، إحدى أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف الممطرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

إعصار دوكسوري يضرب الصين

واجتاح الإعصار دوكسوري إقليم فوجيان جنوب شرق الصين يوم الجمعة، جالبا أمطارا غزيرة ورياحا عاتية.

وتسبب الإعصار في إسقاط أعمدة الكهرباء لتشتعل الحرائق، واقتلاع أشجار من جذورها وإجبار المصانع ومراكز التسوق في المنطقة على الإغلاق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن دوكسوري هو ثاني أقوى إعصار يصل لليابسة في فوجيان بعد إعصار ميرانتي في 2016. وأضافت أنه تسبب أيضا في إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من منشآت للنفط والغاز في البحر.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خطوط الكهرباء وهي تصدر الشرارة وتشتعل في ظل رياح قوية في مدينة جينج يانج التي يقطنها نحو مليوني نسمة بينما اقتلعت الرياح أشجارا ضخمة في تشوانتشو.

وقال سكان لرويترز إن بعض المناطق في المدينتين انقطعت عنها الكهرباء والمياه.

ومن المتوقع أن يتحرك دوكسوري، ثاني إعصار يصل لليابسة في الصين في أقل من أسبوعين، صوب الشمال حاملا أمطارا غزيرة ستهطل على نحو عشرة أقاليم.

وذكرت إدارة الأرصاد الصينية أن من المتوقع أن يواصل التحرك صوب الشمال الغربي ويفقد قوته تدريجيا.

وخلف الإعصار دوكسوري بالفعل آثار الدمار والموت في طريقه من الفلبين إلى جنوب تا

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