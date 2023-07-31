قفزت من الطابق الثالث.. إصابة ربة منزل وشقيقها بسبب حريق شقة بالطالبية

أصيبت ربة منزل وشقيقها في حريق نشب بشقتهما بسبب ماس كهربائي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

فحص الـ حريق

وبالفحص تبين أن ماس كهربائي من أحد الأجهزة الكهربائية، أدى إلى احتراق الصالة بأكملها، وأصيبت ربة منزل بكسور وكدمات متفرقة أثناء هروبها وقفزها من الشرفة بالطابق الثالث، وإصابة شقيقها، طالب، 17 سنة، باختناق.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائي يكشف تفاصيل حريق مصنع أدوات بلاستيكية بالسلام

وفي نفس السياق كشفت معاينة المعمل الجنائي للمصنع المحترق للأدوات البلاستيكية في منطقة السلام، أن المصنع مكون من أربع طوابق وأرضي، وأن ماسا كهربائيا السبب وراء الحادث.

وأضافت المعاينة أن النيران اشتعلت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر.

نيابة السلام أمرت باستدعاء مالك المصنع لسماع أقواله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع في السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى في موقع الحريق وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق داخل المبنى وتمت السيطرة علي النيران.

داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوي بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ مدعومه ب 4 سيارات إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن وقود ، وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.