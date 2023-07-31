الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بالشيخ زويد بشمال سيناء

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، مبادرة "حدودنا نبضا" بمركز الكوثر بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ومركز التنمية الشبابية بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، وذلك لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.



ويتم تدريب الشباب علي أساسات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق مسابقة "أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية، وتنطلق المبادرة لباقي ربوع المحافظة، كما أن التنفيذ يتم بمحافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان".



جدير بالذكر أن وزا ة الشباب والرياضة تحرص علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب، في إطار اهتمام الاستاذ االدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم الكيانات الشبابية واتاحة الفرصة لها للابداع والعمل.