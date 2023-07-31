نشرة أخبار الحوادث.. مصرع سيدة على يد زوجها بنجع حمادي

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة بأهم أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار الحوادث في كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال التقرير التالي نرصد أهم أخبار الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة، وإليكم التفاصيل:

لقيت ربة منزل ، مصرعها اليوم الأحد، على يد زوجها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ز.م.ز، 35 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المصالحة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، يدعى، ص. ا، 40 عاما، زوج المجني عليها، تعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما فى منزلهما.

لمزيدٍ من التفاصيل: بسبب خلافات زوجية مصرع سيدة على يد زوجها بنجع حمادي

"بعد ما صرفت عليه وباعت ذهبها قتلها" هكذا بدأت سيدة "والدة المجني عليها" أمام جهات التحقيق أقوالها في حادث أليم شهدته أسرة بسوهاج، لم يشفع حب 17 سنة لزوجة من القتل على يد زوجها، ميكانيكي، مقيم بسوهاج، وذلك عقب نشوب خلاف أسري بينهم، ليزهق روحها بأربع طعنات نافذة مقدمًا يديه لـ"عشماوي".

لمزيدٍ من التفاصيل: بعد ما شالت همه.. تفاصيل إنهاء حياة سيدة على يد زوجها بسوهاج

90 دقيقة اختفى فيها نجل الفنان حسن يوسف عن أعين أصدقائه، اعتقدوا خلالها أنه يستمتع بمياه البحر في ذلك الوقت الهادئ، لكن الصدمة كانت حاضرة بعثورهم عليه فاقدا للوعي بالقرب من الشاطئ

قبل أيام خرج عبدالله نجل الفنان حسن يوسف رفقة أصدقائه هربا من حرارة الجو، للاستمتاع بمياه البحر، وتوجه لإحدى القرى في الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قصيرة.

لمزيدٍ من التفاصيل: سر الـ90دقيقة الأخيرة في حياة عبدالله حسن يوسف.. وكواليس العثور على الجثمان

حرر الزميل الصحفي أحمد الجمل محضراً يتهم فيه محامياً يدعى م.م بالاعتداء عليه في منزله بحلوان إثر مشادة كلامية بينهما بسبب عدم وفاء المحامى بإيجار المكتب ملك الثانى بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة.

لمزيدٍ من التفاصيل: محامٍ يتعدى على صحفي في منزله بحلوان