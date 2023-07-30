محامٍ يتعدى على صحفي في منزله بحلوان

حرر الزميل الصحفي أحمد الجمل محضراً يتهم فيه محامياً يدعى م.م بالاعتداء عليه في منزله بحلوان إثر مشادة كلامية بينهما بسبب عدم وفاء المحامى بإيجار المكتب ملك الثانى بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة.

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وحرر المجنى عليه محضرا حمل رقم ١٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح حلوان بعد أن قام المحامى بالاعتداء عليه بالضرب هو وآخرون بمكتبه وأحدث إصابته وهى جرح مقداره ٣ سم بالوجه أعلى العين اليمني استلزم جراحة ٥ غرز طبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني.

وقال الجمل إنه تعرض للتهديد من المُحامي المُعتدي، وأشار إلى أنه حاول التحدث لبعض الجيران بالمنطقة للإدلاء بشهادة زور ضده إلا أنهم رفضوا بسبب حسن سير وسلوك المجنى عليه في المنطقة وسمعته الطيبة وسط جيرانه، وأكدوا أنهم سيشهدون صراحة بما حدث فى الواقعة حال طلب السلطات القضائية ذلك