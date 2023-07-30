بعد ما شالت همه.. تفاصيل إنهاء حياة سيدة على يد زوجها بسوهاج

"بعد ما صرفت عليه وباعت دهبها قتلها" هكذا بدأت سيدة "والدة المجني عليها" أمام جهات التحقيق أقوالها في حادث أليم شهدته أسرة بسوهاج، لم يشفع حب 17 سنة لزوجة من القتل على يد زوجها، ميكانيكي، مقيم بسوهاج، وذلك عقب نشوب خلاف أسري بينهم، ليزهق روحها بأربع طعنات نافذه مقدماً يديه لـ"عشماوي".

تفاصيل الواقعة

جلست الأسرة كالمعتاد في سهرة ليلية، مكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء، لتذهب الابنة الصغرى لعمل الشاي، والتى سمعت بعد دقائق من دخولها المطبخ صوت والديها وبينهم نقاش حاد، ليسفر في الانهاية عن تمزيق الزوج جسد زوجته والتى عاشت مخلصة له طوال 17 عاماً.

اقوال والدة المجني عليها

وأمام التحقيقات الدلت والدة المجني عليها تفاصيل الجريمة المحزنة مؤكدة أن ابنتها ضحية الغدر من زوجها والتي ظلت تدافع عنه أمامنا جميعاً ليكون في الاخير مصرها القتل أمام ابنائها الـ3، وكانت تحل مصائبه طوال حياتهم مع بعضهم البعض موضحة أن زوج ابنتها مدمن ومتعاطي للمواد المخدرة، وكانت هي دائما تمنعه من التعاطي حتى أدخلته مصحة وصرفت عليه من ذهبها وورثها ليعود بصحته ويقتلها بعد ذلك.

كما أنه كان مريض بالقلب وكان بحاجة لإجراء الجراحة فتمكنت من اقتراض مبلغ 40 ألف جنيه حتى أجرى الجراحة ونجحت في سدادهم؛ ليكون مصيرها في النهاية القتل ويدخل هو السجن تاركين ورائهم ثلاثة أبناء أكبرهم طالب في الثانوية وأصغرهم طفلة في الابتدائي.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل مسكنها.

وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة آمال. أ، 39 سنة، ربة منزل، ترتدى كامل ملابسها وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم وغارقة في دمائها داخل مسكنها.

وقرر زوجها محمود. ع، 45 سنة، ميكانيكى سيارات، ارتكابه للجريمة، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، وسلم المتهم نفسه للشرطة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.